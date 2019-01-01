В Мариупольском морском порту создан штаб ледовых операций.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

«В соответствии с приказом начальника Администрации Мариупольского морского порта от 14.11.2018 № 211/17 «О создании оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасного проведения ледовой кампании 2018-2019 годов» в Мариупольском морском порту создан штаб ледовых операций», — сказано в сообщении.

Возглавил штаб заместитель начальника Администрации Мариупольского порта по операционной деятельности Сергей Гусаков.

В случае объявления ледовой кампании в акватории Мариупольского порта и в Азовском море штаб ледовых операций будет проводить совещания два раза в сутки в 8.30 и 16.00. Место сбора штаба — Мариуполь, проспект Адмирала Лунина, 99, территория Мариупольского порта, здание ЦРДС.

По информации Администрации Мариупольского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий, осадков в виде снега, стабильных температур ниже нуля градусов в ночное время суток, ветра северо-восточного направления в береговой зоне Азовского моря, в том числе на севере Таганрогского залива, наблюдается начало льдообразования. Акватория порта покрыта мелкобитым льдом, на подходном канале порта с 0 км по 12 км наблюдается лед начальных видов, дальше — чистая вода.

По состоянию на 10 января 2019 года ледовая кампания по Мариупольскому порту не объявлена, однако все соответствующие службы и флот находятся в полной готовности. «Ледокол «Капитан Белоусов», который 1 декабря 2018 года введен в эксплуатацию после планового докового ремонта, а также буксиры ледового класса «Капитан Маркин» и «Капитан Меркулов» готовы обеспечивать ледокольные проводки судов», — отметила пресс-служба Администрации Мариупольского морского порта.

Служба капитана Мариупольского морского порта напомнила, что, согласно Международной конвенции о грузовой марке 1996 года, суда, заходящие в Мариупольский порт, с 1 декабря по 28 февраля переходят на зимнюю грузовую марку.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.