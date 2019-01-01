Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
|17:33 11.01.2019
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|Болгария
Правительство Болгарии предложило парламенту разрешить кабинету министров вести переговоры с США о покупке нового истребителя F-16.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов после заседания Совета министров, пишет Novinite.
"Мы надеемся, что Народное собрание даст мандат на переговоры", - добавил министр экономики Болгарии Эмил Караниколов.
Напомним, в декабре прошлого года госдепартамент США заявил о готовности Вашингтона предоставить Болгарии более выгодные условия для закупки американских истребителей F-16.
В ходе состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым госсекретарь США Майкл Помпео заверил его в готовности американской стороны работать с болгарским правительством по поиску таких условий сделки, которые вписались бы в бюджет республики и операционные требования, и предоставить более подходящую оферту.
В распространённом позднее сообщении Госдепартамента отмечается, что Соединённые Штаты приветствуют план модернизации вооружённых сил Болгарии и "с нетерпением ждут" предстоящей процедуры выбора многоцелевого истребителя для болгарских ВВС.
В свою очередь президент Болгарии Румен Радев считает работу межведомственной комиссии минобороны по выбору нового истребителя для нужд ВВС страны скомпрометированной, а предложение начать переговоры о приобретении новых истребителей F-16 c партнерами из СШАопределил "как триумф лоббизма".
"Это [решение комиссии] стало триумфом лоббизма. Не хочу защищать тот или иной тип самолета, для меня все они прекрасны, я на них летал. Но хочу защитить процесс выбора, который должен быть прозрачным, открытым и объективным", - сказал Радев.
Президент Болгарии подчеркнул, что имелись две возможности выбора нового самолета для ВВС - первый, когда правительство делает его в интересах стратегического партнерства, открыто об этом заявляя, и второй - демократическая процедура, при которой побеждает лучшее из предложений.
В конкурсе также участвовали Швеция с новыми истребителями "Грипен" и Италия, предложившая "Тайфуны" из состава ВВС страны.
Решение в пользу американского предложения обосновывалось тем, что США предложили полный пакет поставки: истребители с установленным вооружением и оборудованием, в отличие от двух других претендентов.
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