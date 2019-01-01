Самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-оккупанта выполнили тренировочные полеты в сложных гидрометеорологических условиях над морем в районе аннексированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крыминформ.

Пресс-служба сообщила, что два многофункциональных истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М отработали комплекс лётных мероприятий в условиях сложной погодной обстановки, обусловленной низкой облачностью, порывистым ветром и осадкамиэ

В пресс-службе отметили, что экипажи самолетов выполнили одиночные и парные полеты. В выполнении полетных заданий наряду с опытными пилотами приняли участие молодые летчики.

Полеты в сложных гидрометеорологических условиях являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора.