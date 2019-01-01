Летчики ЧФ оккупантов выполнили тренировочные полеты над Черным морем во время непогоды
|16:43 11.01.2019
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|Крым
Самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-оккупанта выполнили тренировочные полеты в сложных гидрометеорологических условиях над морем в районе аннексированного полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крыминформ.
Пресс-служба сообщила, что два многофункциональных истребителя Су-30СМ и два фронтовых бомбардировщика Су-24М отработали комплекс лётных мероприятий в условиях сложной погодной обстановки, обусловленной низкой облачностью, порывистым ветром и осадкамиэ
В пресс-службе отметили, что экипажи самолетов выполнили одиночные и парные полеты. В выполнении полетных заданий наряду с опытными пилотами приняли участие молодые летчики.
Полеты в сложных гидрометеорологических условиях являются обязательным элементом боевой подготовки экипажей самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора.
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