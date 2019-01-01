В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа

17:11 11.01.2019 0 комментариев Крым

В Севастополе в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировано три случая заболевания гриппом, когда диагноз был клинически подтвержден.

Первые пациенты появились в декабре 2018 года. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог городского "департамента здравоохранения" Сергей Грыга, пишут Примечания.

«Были только три подтверждённых случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми», – сообщил он.

В текущем году департамент здравоохранения перевыполнил план вакцинации населения против гриппа – прививки сделали более 200 тысяч человек, что составляет 46% зарегистрированного населения. 



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