В Севастополе в текущем эпидемиологическом сезоне зарегистрировано три случая заболевания гриппом, когда диагноз был клинически подтвержден.

Первые пациенты появились в декабре 2018 года. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог городского "департамента здравоохранения" Сергей Грыга, пишут Примечания.

«Были только три подтверждённых случая гриппа – один случай заболевания штаммом свиного гриппа (H1N1) и два случая птичьего гриппа (H3N2). Все заболевшие были благополучно пролечены в инфекционной больнице, все выписаны здоровыми», – сообщил он.

В текущем году департамент здравоохранения перевыполнил план вакцинации населения против гриппа – прививки сделали более 200 тысяч человек, что составляет 46% зарегистрированного населения.