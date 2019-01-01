СБУ задержала наемника ФСБ из Крыма, который готовил теракты на выборы в Украине / Фото

16:17 11.01.2019 0 комментариев Крым

Служба безопасности Украины 10 января задержала мужчину, которого подозревает в подготовке к проведению терактов по указаниям ФСБ РФ во время выборов президента.

Задержан мужчина, готовивший теракты в Украине и работавший в сговоре с сотрудниками ФСБ РФ из оккупированного Крыма, сообщает ATR со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных Сил (ООС).

«Установлено, что гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым), с целью оказания силовой поддержки оппозиционных политических объединений путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине», — говорится в сообщении ООС.

Силовики сообщают, что в течении августа 2018-января 2019 года задержанный купил боевые гранаты и 11 пистолетов ПМ на сумму 5250 долларов США. Подозреваемого задержали 10 января во время покупки очередной партии огнестрельного оружия, а именно 3 пистолетов ПМ.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные действия и обыски на местах работы и дома у задержанного. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



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