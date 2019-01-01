"Суд" в оккупированном Крыму оставил Наримана Мемедеминова под арестом

15:51 11.01.2019 0 комментариев Крым

«Верховный суд» оккупированного Крыма отклонил апелляцию на арест крымского блогера Наримана Мемедеминова, которого оккупанты обвиняют в «призывах к совершению теракта».

Мемедеминова на «суд» не привезли, он принимал участие в заседании по конференцсвязи из СИЗО. Об этом сообщает ATR со ссылкой на Крымскую солидарность.

«Решение «суда» («Киевского районного суда» о продлении ареста — ATR) не изменилось. Нариман Мемедеминов передает народу большой привет, благодарит за поддержку, письма и открытки, которые ему присылают», — сообщили активисты.

Напомним, запланированное на 25 декабря 2018 года заседание «Верховного суда» оккупированного Крыма по «делу» Наримана Мемедеминова не состоялось, потому что оно якобы «и не было запланировано».

12 декабря, «Киевский районный суд» в оккупированном Крыму продлил арест Нариману Мемедеминову до 18 февраля 2019 года.

22 марта ФСБ РФ провела обыск в с. Холмовка Бахчисарайского района в доме гражданского журналиста Наримана Мемедеминова. Сотрудники российской спецслужбы в ходе обыска выломали двери, обращались грубо с членами семьи. Как позже стало известно, в отношении крымского татарина было возбуждено «уголовное дело» по статье о призывах к совершению теракта. По словам супруги Мемедеминова, «дело» в отношении крымского татарина возбудили за публикации в YouTube в 2013-2014 г.

28 июня 2018 года крымского татарина, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу на 20 дней. По словам адвоката Эдема Семедляева, с Нариманом Мемедеминовым практически каждый день общались врачи и психиатры, однако они не понимали, почему крымского татарина вообще отправили на данную экспертизу, ведь он абсолютно здоровый человек.



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