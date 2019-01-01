Літак-розвідник пролетів вздовж узбережжя окупованого Криму / Карта
|15:33 11.01.2019
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|Крым
Близько 7:50, сьогодні 11 січня, з авіабази Суда бей на острові Крит злетів літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США та за годину розпочав свій політ в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Український мілітарний портал
Провівши дозаправку у повітрі о 10:30 розпочав політ вздовж узбережжя Росії у Чорному морі та поблизу окупованого Криму.
Бортовий номер Boeing RC-135V 64-14841, він регулярно здійснює ці польоти, останній з яких відбувся 27 грудня 2018 року
Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.
Маршрут польоту літака розвідника Boeing RC-135 11 січня 2019 року Фото: PlaneRadar
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