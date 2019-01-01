Близько 7:50, сьогодні 11 січня, з авіабази Суда бей на острові Крит злетів літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США та за годину розпочав свій політ в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Провівши дозаправку у повітрі о 10:30 розпочав політ вздовж узбережжя Росії у Чорному морі та поблизу окупованого Криму.

Бортовий номер Boeing RC-135V 64-14841, він регулярно здійснює ці польоти, останній з яких відбувся 27 грудня 2018 року

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.

Маршрут польоту літака розвідника Boeing RC-135 11 січня 2019 року Фото: PlaneRadar