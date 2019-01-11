За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России

15:07 11.01.2019 0 комментариев Россия

Кризис выездного туризма и резкое повышение цен на авиакеросин поставили на грань неплатежеспособности Utair – четвертую по величине российскую авиакомпанию.

Задолжавшая госбанкам 38,6 млрд рублей, Utair может перейти в собственность Сбербанка и ВТБ, сообщает  GuildHall, со ссылкой источники российских СМИ, близкихк банкам и руководству перевозчика.

Госбанки по поручению российского президента и правительства должны создать региональную авиакомпанию, а Utair может выбрана как плацдарм для дальнейшего увеличения доли государства на рынке.

Рассматривается механизм, по которому долг Utair перед Сбербанком на 12 млрд рублей будет конвертирован в акции – то есть долю в собственности и права на управление и доходы. Помимо Сбербанка, Utair должна около 12 млрд рублей «Трасту» (национализирован как банк плохих долгов) и около 8 млрд рублей подсанкционному банку «Россия».

Авиакомпания, которая владеет парком из 50 Boeing и 15 региональных ATR-72 и перевезла в прошлом году 7,9 миллиона пассажиров, едва ли сможет расплатиться, с ней надо что-то делать, передает позицию банкиров один из собеседников издания Ведомости. Но 20 декабря 2018 года Utair опустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей по одному из синдицированных кредитов.

"Удар" пришел со стороны рынка авиатоплива, где цены росли в 4 раза быстрее, чем на рынке бензина. К лету керосин в аэропортах московского авиаузла подорожал на 46%, жаловался тогда глава пассажирского подразделения Utair Павел Пермяков. Затраты растут гораздо быстрее доходов, но повысить цены на билеты невозможно, пока не закончится кризис в кошельках, а с рынка не уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или в результате банкротств, объяснял он.

Макроэкономические прогнозы российского правительства на 2018 год снова оказались не выполнены. Ни один из трех ключевых макропараметров не вписался в цели, заложенные властями РФ. Такова предварительная оценка Счетной палаты РФ, которую представил глава ведомства Алексей Кудрин.



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