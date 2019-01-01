В акваторию Балтийского моря зашел ракетный эсминец ВМС США «Грейвли».

Об этом со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов сообщает InfoResist.

Известно, что судно зашло через Датские проливы утром четверга, 10 января.

USS Gravely − флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способный нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».

Таким образом, территорию России фактически окружают, учитывая тот факт, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, США уже на постоянной основе собираются создавать свою морскую группировку в акватории Чёрного моря. России уже нечего противопоставить.

«Поэтому всё, что можно перегнать, россияне сейчас будут перегонять в Чёрное море», — заявил в Жданов.

Ранее сообщалось, что в международных водах Черного моря и территориальных водах Румынии пройдут военные учения. Участие в них примет и корабль ВМС США Fort McHenry вместе с фрегатом King Ferdnand.

Напомним, что 17 декабря, из пролива Босфор в Черное море зашел британский разведывательный корабль HMS Echo (H87). Произошло это раньше намеченного срока и в связи с агрессией России.

В России считают, что военное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе только усилит напряженность.