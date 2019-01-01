Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец

14:41 11.01.2019 0 комментариев Россия

В акваторию Балтийского моря зашел ракетный эсминец ВМС США «Грейвли».

Об этом со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов сообщает  InfoResist.

Известно, что судно зашло через Датские проливы утром четверга, 10 января.

USS Gravely − флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способный нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».

Таким образом, территорию России фактически окружают, учитывая тот факт, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, США уже на постоянной основе собираются создавать свою морскую группировку в акватории Чёрного моря. России уже нечего противопоставить.

«Поэтому всё, что можно перегнать, россияне сейчас будут перегонять в Чёрное море», — заявил в  Жданов.

Ранее сообщалось, что в международных водах Черного моря и территориальных водах Румынии пройдут военные учения. Участие в них примет и корабль ВМС США Fort McHenry вместе с фрегатом King Ferdnand.

Напомним, что 17 декабря, из пролива Босфор в Черное море зашел британский разведывательный корабль HMS Echo (H87). Произошло это раньше намеченного срока и в связи с агрессией России.

В России считают, что военное присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе только усилит напряженность.

 



Ещё на эту тему:

18:01 22.12.2018
Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу
15:15 20.12.2018
США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России
12:26 19.12.2018
"Дружити" з Росією вкрай небезпечно - США попередили невеликі європейські країни
08:58 19.12.2018
Минобороны Великобритании внедряет не использованную со времен "холодной войны" стратегию противодействия России
07:46 19.12.2018
Ревізіоністська політика РФ лишається серйозним викликом - глава МЗС Польщі
10:56 10.12.2018
В Бельгии считают Россию большей опасностью, чем терроризм
18:16 07.12.2018
На встрече Совета министров ОБСЕ не приняли ни одного предложения от россиян
13:55 05.12.2018
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
07:28 05.12.2018
США поставили России ультиматум в выполнении ракетного договора
10:22 03.12.2018
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
20:36 29.11.2018
Из-за России могут создать новый Международный суд
08:08 23.11.2018
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
Все новости страны
Россия Россия
15:07 11.01.2019
За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
11:03 11.01.2019
Центробанку России разрешат блокировать сайты без решения суда
10:22 11.01.2019
Сроки поставок дизелей для "Каракуртов" привели российских судостроителей в суд
Все новости страны
Румыния Румыния
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
Все новости страны
Турция Турция
12:55 10.01.2019
Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
Все новости страны
Украина Украина
17:55 11.01.2019
В Мариупольском порту создан штаб ледовых операций
17:11 11.01.2019
В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа
16:43 11.01.2019
Летчики ЧФ оккупантов выполнили тренировочные полеты над Черным морем во время непогоды
16:17 11.01.2019
СБУ задержала наемника ФСБ из Крыма, который готовил теракты на выборы в Украине / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс