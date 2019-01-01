Украина и Литва обсудили координацию совместных усилий по противодействию агрессии РФ

14:15 11.01.2019 0 комментариев Украина

В ходе рабочего визита в Литву министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на официальном сайте, передает День.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов как двустороннего сотрудничества, так и в контексте координации совместных политико-дипломатических усилий по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в четверг вечером.

Стороны отдельно обсудили будущий визит глав внешнеполитических ведомств некоторых стран ЕС в Мариуполь.

"Отдельно отмечена важность посещения в ближайшее время, по приглашению министра П.Климкина, главами внешнеполитических ведомств стран Балтии, Польши и Швеции города Мариуполь с целью ознакомления с фактами и последствиями российской агрессии, в том числе в контексте блокирования Россией прохода судов в украинские порты в Азовском море" – отмечается в сообщении".

П. Климкин и Л. Линкявичус подчеркнули необходимость усиления санкционного давления на РФ.

"Министры подчеркнули необходимость сохранения евроатлантическим сообществом единства в вопросе усиления санкционного давления на РФ как страну-агрессора" – подытожили в сообщении.

Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке Украины с жесткими требованиями к России.



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