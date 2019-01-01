У Міносвіти розповіли, як абітурієнти з Криму й окупованого Донбасу складатимуть ЗНО

13:54 11.01.2019 0 комментариев Крым

МОН та УЦЯО розробили додаткові умови реєстрації та участі в ЗНО абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму, а також учасників антитерористичної операції.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передає  Укрінформ.

"Зважаючи на ситуацію, що становить загрозу для життя та здоров’я жителів Криму та окремих регіонів Донбасу, Міністерством освіти і науки України, а також Українським центром оцінювання якості освіти створено додаткові умови реєстрації та участі таких громадян у зовнішньому незалежному оцінюванні. Учасники антитерористичної операції, особи, які мешкають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, зможуть зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з 5 лютого до 25 березня 2019 року, а також з 3 до 20 травня 2019 року (для участі в додатковій сесії)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня 2019 року.

Лише громадяни з неконтрольованих територій, які не мають можливості відправити документи для реєстрації поштою, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки та інших необхідних документів на електронну адресу відповідного регіонального центру.

Якщо особа не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформація про результати реєстрації надсилається на її електронну адресу. В такому випадку сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються в регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який зручний час або отримати безпосередньо в пункті проведення зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування.

Щоб узяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні цьогорічним випускникам, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях, достатньо бути зарахованим за будь-якою формою навчання (денна, вечірня, дистанційна, екстернатна тощо) у загальноосвітньому закладі на території України.

На сайті «Доступна освіта» можна знайти безкоштовні відеоуроки з української мови і літератури, історії України, інших предметів, перегляд яких не потребує реєстрації. Крім іншого, тут розміщено покрокові інструкції щодо отримання документів про освіту державного зразка, здобуття вищої освіти за спрощеною процедурою, а також перелік освітніх програм тощо.



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