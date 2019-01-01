Украина начинает серийное производство ракетной системы "Ольха"

13:27 11.01.2019 0 комментариев Украина

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о начале серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Об этом Полторак рассказал в интервью правительственному изданию "Урядовый курьер", сообщает Интерфакс-Украина. 

"В декабре мы получили дополнительный ресурс - 4 миллиарда гривень на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности", - рассказал министр обороны.

Он также анонсировал продолжение работы над модернизацией формы и экипировки военных.

"Даем производителям новые технические задания по их улучшению. И уже поступают новые костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей бронированных машин, наколенники и налокотники, сумка транспортная индивидуальная, бахилы утепленные и многое другое", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжаются разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов.

В конце 2018 года Полторак сообщил, что проект разработки новой РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится на завершающем этапе.



Ещё на эту тему:

20:52 10.01.2019
НВК "Техімпекс" поставить прикордонникам радіолокаційні комплекси висвітлення надводної обстановки / Відео
14:11 10.01.2019
Передачу оружия Украине Канада считает "инвестицией в коллективную безопасность"
19:00 28.12.2018
Україна ставить перед собою завдання створити мобільний протикорабельний комплекс
12:33 20.12.2018
Кабмин анонсував контракт для виробництва крилатої ракети "Нептун"
19:39 10.12.2018
«Кузня на Рибальському» готова щомісяця здавати новий Кентавр / Фото
17:29 05.12.2018
В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун" / Фото
15:22 30.11.2018
ЗСУ у грудні проведуть пуски з модернізованих ЗРК С-125-2Д1 по морських та надводних цілях
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
20:28 19.11.2018
Украина подтвердила получение предложения от США по фрегатам Oliver Hazard Perry / Фото
16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
13:04 14.11.2018
Минобороны Украины опровергло информацию о закупке для ВСУ турецких БПЛА Bayrаktar TB-2
15:03 06.11.2018
Україна купує турецькі ударні БПЛА / Фото / Відео
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:05 11.01.2019
США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
Все новости страны
Россия Россия
15:07 11.01.2019
За долги Сбербанк и ВТБ могут забрать одну из крупнейших авиакомпаний России
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
11:03 11.01.2019
Центробанку России разрешат блокировать сайты без решения суда
10:22 11.01.2019
Сроки поставок дизелей для "Каракуртов" привели российских судостроителей в суд
Все новости страны
Румыния Румыния
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
Все новости страны
Турция Турция
12:55 10.01.2019
Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
Все новости страны
Украина Украина
17:55 11.01.2019
В Мариупольском порту создан штаб ледовых операций
17:11 11.01.2019
В Севастополе зарегистрированы случаи свиного и птичьего гриппа
16:43 11.01.2019
Летчики ЧФ оккупантов выполнили тренировочные полеты над Черным морем во время непогоды
16:17 11.01.2019
СБУ задержала наемника ФСБ из Крыма, который готовил теракты на выборы в Украине / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс