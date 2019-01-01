Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о начале серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

Об этом Полторак рассказал в интервью правительственному изданию "Урядовый курьер", сообщает Интерфакс-Украина.

"В декабре мы получили дополнительный ресурс - 4 миллиарда гривень на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности", - рассказал министр обороны.

Он также анонсировал продолжение работы над модернизацией формы и экипировки военных.

"Даем производителям новые технические задания по их улучшению. И уже поступают новые костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей бронированных машин, наколенники и налокотники, сумка транспортная индивидуальная, бахилы утепленные и многое другое", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжаются разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов.

В конце 2018 года Полторак сообщил, что проект разработки новой РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится на завершающем этапе.