США прислало самую массовую группу наблюдателей на выборы в Молдову
|13:05 11.01.2019
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|Молдова
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы аккредитовала международных наблюдателей на парламентские выборы.
Больше всего наблюдателей было заявлено от посольства США. Для мониторинга выборов американцы пришлют 16 человек.
Европейская сеть организаций по мониторингу выборов заявила от себя 10 человек. От самой Молдовы был заявлен 31 наблюдатель, сообщает allmoldova.
Ранее стало известно, что гражданам Молдовы в США предоставят возможность обновить паспорта накануне выборов. Для этого представители Агентства общественных услуг посетят США. С целью предоставления переоформления паспортов они посетят шесть городов США.
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