Новая подстанция на Кубани повысит надежность энергоснабжения Крыма - заверяют оккупанты
|12:41 11.01.2019
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|Крым
На Тамани завершается строительство новой подстанции 220 кВ "Порт" и воздушных линий электропередачи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Россети".
Строительство подстанции мощностью 432 МВА и линии электропередачи общей протяженностью 188 км реализуется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", а также проекта "Создание сухогрузного района морского порта "Тамань". Проект позволит повысить надежность энергоснабжения Кубани в целом, строительство ведется опережающими темпами, отмечается в сообщении.
Подстанция нужна для приема, преобразования и распределения энергии для электроснабжения транспортного перехода через Керченский пролив, нагрузок сухогрузного порта, расположенного на юго-западе Таманского полуострова, а также питания потребителей, находящихся вблизи возводимого объекта. Кроме того, создание сухогрузного района морского порта Тамань заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово- Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг".
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