Фигурантам "ялтинского дела" Хизб ут-Тахрир предъявили новое обвинение

12:17 11.01.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму российское следствие предъявило новое обвинение фигурантам "ялтинского дела" Хизб ут-Тахрир. 

Эту информацию подтвердили все адвокаты арестованных, сообщает издание Гордон со ссылкой на радио "Крым.Реалии". 

В квалификации действий постановление о привлечении в качестве обвиняемого изменилось только одному обвиняемому.

"Моему подзащитному Эмиру-Усеину Куку предъявили новое обвинение. По факту оно ничем не отличается от предыдущего. Обвинение было изменено, а точнее, ужесточено, только одному фигуранту этого дела – Инверу Бекирову. Если раньше он был "участником ячейки", то теперь он – "один из ее организаторов". В деле есть еще один "организатор" – Муслим Алиев. Предполагаю, что в ближайшее время будет проведен ряд следственных действий, в частности допросы, после чего мы снова ознакомимся с материалами уголовного дела", – рассказал адвокат Алексей Ладин.

По его словам, затем дело направят в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Всех шестерых фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым из-за возвращения дела на дорасследование и изменения обвинений.

В феврале – апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман.

22 ноября 2018 года российский суд оставил под арестом фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". Они будут находиться в СИЗО до 28 февраля 2019 года. 



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