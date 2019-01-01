В оккупированном Крыму российское следствие предъявило новое обвинение фигурантам "ялтинского дела" Хизб ут-Тахрир.

Эту информацию подтвердили все адвокаты арестованных, сообщает издание Гордон со ссылкой на радио "Крым.Реалии".



В квалификации действий постановление о привлечении в качестве обвиняемого изменилось только одному обвиняемому.



"Моему подзащитному Эмиру-Усеину Куку предъявили новое обвинение. По факту оно ничем не отличается от предыдущего. Обвинение было изменено, а точнее, ужесточено, только одному фигуранту этого дела – Инверу Бекирову. Если раньше он был "участником ячейки", то теперь он – "один из ее организаторов". В деле есть еще один "организатор" – Муслим Алиев. Предполагаю, что в ближайшее время будет проведен ряд следственных действий, в частности допросы, после чего мы снова ознакомимся с материалами уголовного дела", – рассказал адвокат Алексей Ладин.



По его словам, затем дело направят в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.



Всех шестерых фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым из-за возвращения дела на дорасследование и изменения обвинений.



В феврале – апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.



В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что всего по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман.



22 ноября 2018 года российский суд оставил под арестом фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". Они будут находиться в СИЗО до 28 февраля 2019 года.