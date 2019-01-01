В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС

11:52 11.01.2019 0 комментариев Украина

Державним концерном "Укроборонпром" та підприємствами, що входять до складу і відповідають за створення та ремонт морської техніки, розроблено план добудови корвету.

Про це розповів «Прямому» перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко, повідомляє  УНІАН.

"Але, дійсно, оновлення військового флоту українського є важливим завданням. І йшлося про добудову корвету, який будувався на одному з приватних суднобудівних заводів, який, на жаль, став банкрутом. Але вже розроблено державним концерном "Укроборонпром" і нашими підприємствами, що входять до складу і відповідають за створення та ремонт морської техніки, план добудови цього корвету", - розповів Омельченко.

За його словами, зараз Кабінетом Міністрів розглядається питання, яке саме підприємство і за якою моделлю буде добудовувати цей корвет, виходячи з вимог Військово-морських сил України. Після цього рішення, звичайно, державний концерн готовий приступити до добудови корвету.

Корвет проекту 58250 – перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений миколаївським державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування"  для потреб Військово-морських сил України.

Розробка проекту була завершена у 2008 році, а будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році.

Всього було заплановано побудувати до 2026 року 10-12 кораблів проекту 58250, в тому числі 4 повинні були увійти до складу українського флоту 2021 року. Згодом серію було зменшено до 4-х одиниць. З того часу строки завершення будівництва неодноразово переносилися, у 2017 озвучили намір здати перший корабель у 2022 році.

Основні характеристики
Тип: корвет
Водотоннажність:

стандартна: 2500 т
повна: 2650 т

Довжина:

максимальна: 112,0 м
по КВЛ: 100,0 м

Ширина: максимальна: 13,5 м
Осадка: 3,5 м
Потужність: головні дизелі та дизель-генератори (Caterpillar)
Двигуни: Газо-турбинна установка (Зоря-Машпроект)
Швидкість: не менше 30 вуз.
Дальність
плавання: 4000 миль (14 вуз.)
Автономність: 30 діб
Екіпаж: 110 осіб
Навігаційне та
радіолокаційне обладнання:

3D РЛС виявлення надводних і далеких повітряних цілей
3D РЛС виявлення надводних та повітряних цілей на середній дистанції
АСУ бойовими діями
РЛС дальнього загоризонтного цілевказування для УРО
Радіолокаційна система управління АУ
ОЕлС «Sarmat»
Підкільова ГАС и ГАС із протяжною антеною, що буксирується

Засоби електронної
боротьби: Система РТО та РЕБ
Озброєння:

76/62 OTO Melara (SR)
2х1 x 35mm Oerlikon Millennium
2x3-324 мм x торпед MU90
2x4 x ПКР EXOCET MM40 Block3
16 x ASTER 15 SAAM

Авіаційна група:

1 x NH90 NFH або
1 x Ка-27ПЛ або
1 x Lynx HAS.8[1]



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