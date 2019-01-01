На севере оккупированного Крыма проходят обыски в домах крымских татар
|10:52 11.01.2019
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|Крым
В поселке городского типа Раздольное на севере Крыма проходят следственные мероприятия в домах крымских татар.
Об этом сообщает общественная инициатива Крымская солидарность.
"По предварительной информации активистов, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариева. Бариев – зубной техник. Алиев – строитель. Оба являются соблюдающими мусульманами", – говорится в сообщении.
Также Крымская солидарность сообщает о третьем случае обыска – в доме крымского татарина Османа Османова.
Согласно информации активистов, искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, ничего не было найдено и изъято. При этом во время проведения обыска в доме Бариева было двое понятых, приехали на двух «газелях» и легковом автомобиле.
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