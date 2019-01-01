Из-за блокады металл из Мариуполя вывозят в порты Черного моря по железной дороге

11:29 11.01.2019 0 комментариев Крым

Из-за блокады Росийской Федерацией (РФ) украинских портов в Азовскоом море металлопродукцию из Мариуполя по железной дороге доставляют в Николаевский морской порт и порты «Ольвия» и «Южный» в Черном море.

Об этом рассказал глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передают Порты Украины со ссылкой на портал «НикВести».

«Что касается вопросов по вывозу продукции из-за блокады Азовского моря, должен сказать, и из-за погодных условий, зима все-таки, и из-за геополитической ситуации, на сегодняшний день мы имеем значительный поток металлопродукции, которая идет в порты Николаев, «Южный» и «Ольвия», — рассказал Кравцов, докладывая на заседании Кабинета министров в четверг, 10 января.

По его словам, на сегодняшний день «Укрзализныця» полностью справляется с вывозом этого потока.

В Мариуполе находится Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом.

Как заявлял ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Мариупольский и Бердянский морские порты фактически заблокированы действиями РФ.

В ноябре сухогруз ATA (флаг — Панама) отменил заход в Мариупольский порт после семидневного ожидания прохода по Керчь-Еникальскому каналу в Азовское море.

Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить заход российским судам в европейские и американские порты из-за блокирования РФ судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

По данным мониторинговой группы общественной организации «Майдан иностранных дел» и BSNews, в мае-ноябре 2018 года действия РФ в Керченском проливе и Азовском море создавали препятствия свободному судоходству 727 раз.

В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

Сообщения о задержаниях спецслужбами РФ в акватории Азовского моря торговых судов, следующих в Мариупольский и Бердянский порты или обратно, появляются ежедневно с апреля нынешнего года. В результате таких задержаний суда простаивают от нескольких часов до нескольких дней, а судовладельцы несут дополнительные расходы. В июне в Мариупольском порту произошел простой из-за остановки российскими силовиками нескольких торговых судов в Азовском море.



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Из-за блокады металл из Мариуполя вывозят в порты Черного моря по железной дороге
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