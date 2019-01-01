Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.

Об этом в пятницу, 11 января, сообщают Известия со ссылкой на разработанный в Минобороны проект постановления правительства.

Уточняется, что открывать огонь на поражение будут лишь в том случае, если существует опасность, что преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. В первую очередь речь идет о лайнерах, зашедших в бесполетные зоны.



При этом до принятия решения об уничтожении нарушителя пилота обещают предупреждать о последствиях, пытаться перехватить и сопровождать в случае необходимости.



В военном ведомстве отметили, что подготовленные меры идентичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. В настоящее время документ находится на стадии межведомственных согласований.



Напомним, что в 1983 году гражданский самолет, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк – Анкоридж – Сеул, отклонился от курса и зашел в воздушное пространство СССР, пройдя над рядом военных объектов и островом Сахалин. Советский истребитель Су-15 перехватил и сбил лайнер, на борту которого находились 269 человек. Все они погибли. СССР объяснил свои действия тем, что нарушение границы стало преднамеренной акцией по изучению средств ПВО Советского Союза в этом регионе.