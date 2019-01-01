Центробанку России разрешат блокировать сайты без решения суда
|11:03 11.01.2019
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|Россия
Центробанк России сможет блокировать сайты, которые он сочтет мошенническими или опасными, без решения суда. Банк станет седьмым ведомством в России, которое получит это право.
Соответствующий законопроект рекомендовали принять в первом чтении, сообщают Примечания со ссылкоой на Коммерсант.
Документ представляет собой поправки к закону «Об информации» и гражданскому процессуальному кодексу. Они дадут банку право блокировать контент самостоятельно, а также обращаться по таким вопросам в суд.
Авторы инициативы планируют блокировать сайты финансовых пирамид, компаний без лицензий и организаций, маскирующихся под официальные организаций. Банк сможет закрывать их ресурсы за месяц. Раньше на это уходило больше времени.
Комитет по финансовому рынку одобрил проект 10 января. Поправки планируют принять в трех чтениях к весне 2019 года.
Ранее банк не имел права блокировать сайты. Ограничить доступ к информации можно было только через правоохранителей.
Если инициативу примут, банк станет седьмым государственным органом, который может включать сайты в реестр запрещенной информации. Сейчас данные о таких ресурсах заносят в базу Роскомнадзор, Гепрокуратура, Роспотребнадзор, МВД, Федеральная налоговая служба и служба по контролю за оборотом наркотиков.
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