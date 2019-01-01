РФ допускает возможность обмена украинских моряков.Процесс может начаться после вынесения приговора и президентских выборов в Украине.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

Источник газеты сообщил, что обмен моряков будет зависеть от "договороспособности Киева" - если украинское правительство будет согласно пойти на какие-то договоренности, которые устроят Россию.

"Сейчас обменять украинских моряков невозможно. Надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене", - заявил собеседник издания, напомнив журналистам, что для Киева возвращение пленных украинцев является одним из основных внешнеполитических приоритетов, однако обмен вряд ли будет возможен раньше, чем до объявление итогов президентских выборов в Украине.

В Государственной Думе РФ, в свою очередь, добавили, что обмен будет возможен только после вынесения приговора украинцам.

В целом, обмен заключенными и задержанными лицами между Россией и Украиной в обозримом будущем вполне реален, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские спецназовцы в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива применили боевое оружие, атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".

Позже украинских моряков вывезли в Москву, сейчас большинство из них находится в СИЗО "Лефортово". Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".