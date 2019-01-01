Сроки поставок дизелей для "Каракуртов" привели российских судостроителей в суд

10:22 11.01.2019 0 комментариев Россия

Арбитраж Петербурга и Ленобласти во второй раз отказал удовлетворить иск ПАО "Звезда" к Ленинградскому судостроительному заводу "Пелла". Соответствующее решение принято в декабре 2018 года.

Истец намеревался в частности добиться изменения контрактных сроков поставки комплектов дизелей для малых ракетных ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", сообщет Mil.Press FlotProm.

"Звезда" обратилась в суд с заявлением о признании обоснованным требования к ответчику внести изменения в договор № 1520187306811020105015432/11045 от 14 января 2016 года, а также изложить в новой редакции сроки изготовления и поставки комплектов дизельной продукции. 

Согласно изначальным условиям договора, сроки поставки заказов № 251 ("Мытищи"), 252 ("Тайфун") и 253 ("Шквал") – декабрь 2016–январь 2017 годов, апрель 2017 года и сентябрь 2017 года соответственно. В исковом заявлении "Звезды" говорится о внесении изменений в договор: в том числе изложить содержание графы "Срок изготовления и поставки комплектов" в новой редакции: заказ 251 – март 2018 года, заказ 252 – декабрь 2018 года, заказ 253 – второй квартал 2019 года. 

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица Министерство обороны РФ. Представитель российского военного ведомства был извещен, но на заседание не явился. 

Как следует из решения арбитража, оснований для удовлетворения требования истца нет. В решении в частности говорится: "очевиден факт постоянно изменяющегося собственного представления истца о предлагаемых им сроках поставки продукции". 

Кроме того, отмечается в документе, ПАО "Звезда" – единственный производитель "перечисленной в договоре дизельной продукции, использование иной продукции в настоящее время невозможно и не предусмотрено условиями конструкторской документации МРК пр. 22800". 

Оперативный комментарий в юридических отделах предприятия-истца и ответчика получить не удалось , 11 января на "Звезду" и "Пеллу" отправлены соответствующие запросы. 

ВМФ России и промышленники рассчитывают стабилизировать поставки дизелей М507 для кораблей флота лишь в 2021-2022 годах.

Об этом 23 октября 2018 года заявил замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан I ранга Михаил Краснопеев.

По словам высокопоставленного отраслевого источника, подача подобных исков – рабочий момент. По его словам, таким образом предприятия стремятся "компенсировать хоть какие-то убытки", поскольку добиться своевременного изготовления дизелей удается не всегда. Он особо подчеркнул, что без государственной поддержки "Звезды" закрыть дефицит высокооборотных двигателей для кораблей ВМФ не получится.

Двигатели М507 используются также на тральщиках проекта 12700, шифр "Александрит". 

Справка:

В октябре 2018 года Зеленодольский завод им. Горького отложил передачу ВМФ России двух строящихся на предприятии "Каракуртов" на год вправо из-за проблем с поставкой дизелей М507. 

Высокооборотный 112-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель М507 (ЧНСП 16/17) представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом.

Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт. 



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