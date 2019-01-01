Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого російськими силовиками в Криму в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, вивезуть 14 січня з СІЗО на тиждень в Республіканську лікарню ім. Семашка.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії.

«На понеділок узгоджене його вивезення в республіканську лікарню для проведення комплексного медичного обстеження. Його повинні на тиждень залишити у відділенні ендокринології. Головне питання, яке ми поставили перед лікарями: чи можна його в подальшому утримувати в ізоляторі», – розповів адвокат Іслям Веліляєв.

За словами Веліляєва, 10 січня на засіданні суду щодо продовження арешту Бекірова захист надав суду довідку від його лікаря з Генічеської райлікарні Херсонської області, в якій «чітко розписані всі його захворювання».

«Едема Бекірова необхідно рятувати. Він похилого віку і з «букетом» тяжких захворювань. Ми надали пакет документів, що підтверджують, що в нього відсутня права нога, є цукровий діабет, проведене шунтування серця і 16 грудня планувалося його стентування», – пояснив Веліляєв.

Усі медичні документи захист передав до медсанчастини СІЗО Сімферополя і також направить у лікарню імені Семашка, щоб у лікарів була можливість порівняти стан здоров'я Бекірова на момент арешту та після місяця перебування в СІЗО Сімферополя, додав адвокат.

Нагадуєм, у четвер, 10 грудня, т.з. "суд" в окупованому Криму залишив без зміни запобіжний захід обвинуваченому російськими силовиками у зберіганні боєприпасів Едему Бекірову. Інвалід першої групи залишиться в СІЗО до 11 лютого.

12 грудня 2018 року біля 8.30 на в'їзді до окупованого Криму з боку Чонгара при проходженні паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами, було затримано громадянина України, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова. Він прямував до Криму для зустрічі з матір'ю. 13 грудня щодо Бекірова "суд" обрав запобіжний захід - утримання під вартою в СІЗО до 11 лютого. Його звинуватили у зберіганні і передачі "секретному" свідкові 14 кілограмів боєприпасів і зброї.