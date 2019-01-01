Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії

09:42 11.01.2019 0 комментариев Румыния

У четвер, 10 січня, вдень у сейсмоактивному регіоні Вранча в Румунії стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це другий за останні дві доби землетрус такої сили.

За даними румунського Національного інституту фізики Землі, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 150 км.

Найпотужніший в цьому регіоні землетрус стався в жовтні 2018 року, коли сила підземних поштовхів становила 5,8 бала.

Поштовхи відчувалися у Бухаресті, Молдові та Одеській області України.



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