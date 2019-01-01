«Верховный суд» оккупированного Крыма в четверг, 10 января, отклонил апелляционную жалобу на решение «Киевского райсуда» Симферополя об аресте крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность».

«Судебное заседание закончилось. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Эдем Бекиров и адвокат Алексей Ладин участвовали в слушании по видеосвязи.

В ходе заседания Бекиров, который является инвалидом первой группы, указал на проблемы со здоровьем и то, что в СИЗО его самочувствие стало резко ухудшаться. На данный момент остатки ампутированной ноги активиста нуждаются в перевязке, к тому же в СИЗО открылись гнойные раны. В связи с этим он нуждается в постоянном уходе и квалифицированной медицинской помощи.

Адвокат Ладин сообщил, что его подзащитный ежедневно должен принимать 16 таблеток, а также нуждается в перевязках. При этом в медсанчасти СИЗО нет даже бинтов. Бекиров вынужден самостоятельно делать перевязки. При его осмотре в больнице имени Семашко Симферополя врач был удивлен его тяжелым состоянием, предупредив близких о возможности впадения больного в кому.

В свою очередь, «прокурор» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы на арест Бекирова. В результате «суд» его поддержал.