Український консул відвідав поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими військовими біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Про це повідомив батько одного з поранених українських моряків Василя Сороки — Віктор в ефірі програми "Нині вже" на Громадському, передає Українська Правда.

"Хвилин 20 тому я розмовляв з Альбертом Володимировичем — це консул, який сьогодні відвідав наших військовополонених у "Матроській тиші". Остання інформація, яку ми від нього отримали: хлопці тримаються... але мають ураження, безпосередньо у Василя (Сороки, — ред.) рука, вона погано функціонує", — розповів батько моряка.

"Хлопці одягнені усі. Василь має спортивний костюм, футболки, продукти є завдяки волонтерам. Чекають на звільнення, чекають на допомогу від України", — додав Віктор Сорока.

Він повідомив, що під час зустрічі родичів моряків з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою, вона запропонувала їм здійснити візит до Москви для зустрічі із військовополоненими.

"Але оскільки наш син заборонив нам виїжджати на територію РФ, ми відмовились", — наголосив батько моряка.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.

Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів".

Згодом українських моряків з Сімферополя відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.