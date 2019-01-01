Отказ от проекта "Северный поток-2" лишит союзников сохранения транзита газа из РФ через Украину - МИД ФРГ

08:41 11.01.2019 0 комментариев Украина

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2". 

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Мас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января, пишет DW.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Мас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики". "Разрешение конфликтов без России невозможно", - продолжил министр. 

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

США могут ввести санкции против проекта "Северный поток-2"

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2".

11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2", а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.



Ещё на эту тему:

15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
15:01 04.01.2019
МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
14:57 13.12.2018
Реакция РФ на заявление Европарламента о "Северном потоке-2"
08:11 13.12.2018
Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2"
15:46 12.12.2018
Попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта - назвали в Кремле резолюцию США против "Северного потока – 2"
08:48 12.12.2018
Палата представителей Конгресса призывала президента США использовать все возможности для блокировки "Северного потока-2"
11:35 11.12.2018
Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России
18:39 10.12.2018
Суд РФ отказал "Гринпису" в требовании остановить проект "Северный поток-2"
01:15 06.03.2018
DW попросила экспертов спрогнозировать, как отразится на Молдове конфликт "Газпрома" и "Нафтогаза"
23:47 05.03.2018
Газпром рискует долей на рынке Европы без транзита газа через Украину - S&P
18:07 21.02.2018
Дания еще не решила, продолжать ли Nord Stream-2
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
Все новости страны
Греция Греция
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
11:03 11.01.2019
Центробанку России разрешат блокировать сайты без решения суда
10:22 11.01.2019
Сроки поставок дизелей для "Каракуртов" привели российских судостроителей в суд
09:31 11.01.2019
ВКС России разрешат сбивать гражданские лайнеры
19:43 10.01.2019
В России заявили, что не откажутся от самолета МС-21, несмотря на санкции
Все новости страны
Румыния Румыния
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
Все новости страны
Турция Турция
12:55 10.01.2019
Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
Все новости страны
Украина Украина
12:41 11.01.2019
Новая подстанция на Кубани повысит надежность энергоснабжения Крыма - заверяют оккупанты
12:17 11.01.2019
Фигурантам "ялтинского дела" Хизб ут-Тахрир предъявили новое обвинение
11:52 11.01.2019
В Україні розробили план добудови корвету для посилення ВМС
11:29 11.01.2019
Из-за блокады металл из Мариуполя вывозят в порты Черного моря по железной дороге
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс