Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отверг критику США в адрес проекта газопровода "Северный поток-2".

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Мас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января, пишет DW.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем "Северный поток-2" не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Мас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики". "Разрешение конфликтов без России невозможно", - продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

США могут ввести санкции против проекта "Северный поток-2"

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2".

11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства "Северного потока-2", а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.