Український політв’язень режисер Олег Сенцов повідомив, що дописав новий роман у російській в’язниці.

Про це він повідомив у листі до першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, який вона опублікувала у Facebook, передає Українська Правда.

"Отримала листа від Олега Сенцова. Ключові слова для українців і світу: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся!... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - цитує Геращенко режисера.

За її словами, Сенцов пише, що продовжує багато працювати, а наприкінці грудня 2018 закінчив новий роман.

Також вона зазначила, що режисер чекає, що цього року вийде в світ збірка його оповідань, роман і розпочнуться зйомки кіно чи театральна постановка за його сценарієм.

Зазначається, що лист Сенцов написав 30 грудня 2018 року.

Нагадуємо:

12 грудня 2018 року Сенцов заявив, що після Нового року передасть з російської в'язниці нову збірку дитячих оповідань.

У грудні українському політв'язню режисеру Олегу Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".

Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.

Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.

Усього в Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.