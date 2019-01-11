Суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.

Про це розповів адвокат Ілля Новіков в ефірі ток-шоу "Ехо України" на "Прямому", повідомляє Українська Правда.

"Сам суд, якщо він буде, відбудеться не раніше, ніж через рік. Найшвидше - через півроку, але це нереалістично. Тому дуже важливо до цього суду не довести", - заявив адвокат.

За його словами, такі суди мають уже підготовлений вирок і мають виключно формальний вигляд.

"Ці засідання взагалі не варто розглядати, як суд у справі моряків", - додав Новіков.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.

Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів".

Згодом українських моряків з Сімферополя відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.

Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.