Суд над українськими моряками в РФ розпочнеться не раніше, ніж через рік
|08:01 11.01.2019
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|Крым
Суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
Про це розповів адвокат Ілля Новіков в ефірі ток-шоу "Ехо України" на "Прямому", повідомляє Українська Правда.
"Сам суд, якщо він буде, відбудеться не раніше, ніж через рік. Найшвидше - через півроку, але це нереалістично. Тому дуже важливо до цього суду не довести", - заявив адвокат.
За його словами, такі суди мають уже підготовлений вирок і мають виключно формальний вигляд.
"Ці засідання взагалі не варто розглядати, як суд у справі моряків", - додав Новіков.
Нагадаємо:
25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів".
Згодом українських моряків з Сімферополя відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
Під час допитів усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
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