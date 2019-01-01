НВК «Техімпекс» поставить Державної прикордонної служби України радіолокаційні комплекси висвітлення надводної обстановки урамках програми розгортання інтегрованих систем спостереження на державному кордоні.

Відповідний державний контракт №32-18 був укладений між Адміністрацією Державної прикордонної служби та ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» 20 грудня 2018 року за переговорною процедурою. Його вартість 31 млн. грн., строк поставки до 19 вересня 2019 року, повідомляє Ukrainian Military Pages.

Контракт укладений на підставі основних показників державного оборонного замовлення на 2018 рік, що затверджені постановою КМУ від 14.02.2018 №91-2 «Про державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки» (зі змінами).

НВК «Техімпекс» зобов'язується поставити та ввести в експлуатацію 5 комплектів стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки з метою модернізації п'яти постів технічного спостереження Бердянського прикордонного загону (Бердянськ, Приморськ, Приморський посад, Кирилівка, Щасливцеве).

Склад стаціонарних радіолокаційних комплексів (СРЛК):

стаціонарна радіолокаційна станція кругового огляду Х-діапазону FAR-2228-BB/AC (2 350 637,92 грн. за одиницю);

обладнання (приймача) автоматичної ідентифікаційної системи АІС Furuno FA-30 з GPS-приймачем Furuno GP-320B (93 371,67 грн. за од.)

автоматизоване робоче місце операторів (1 952 133,33 грн. за од.)

Загальна вартість одного комплексу складає 5 166 666,66 грн, п'яти – 25 833 333,33 грн. Також контрактом передбачається витратити на транспортування та введення обладнання в експлуатацію 3 852 618,70 грн.

Введення в експлуатацію передбачає монтаж та налагодження роботи СРЛК, приймальні випробування, а також навчання 60 осіб персоналу Держприкордонслужби.

Стаціонарна РЛС кругового огляду FAR-2228-BB/AC повинна мати дальність виявлення малих надводних цілей (катерів типу «Калкан», «UMS-1000» тощо) – 12 м. миль (при забезпечені відповідної дальності прямої видимості і умовах відсутності атмосферних опадів (дощ, сніг, туман тощо) та хвилювання моря до 1 балу).

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