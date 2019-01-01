О возможных планах россиян в Азовском и Черном морях
|20:27 10.01.2019
|0 комментариев
|Крым
События в Керченском проливе стали, по сути, показателем, насколько вырос уровень военной угрозы для нашей страны со стороны Российской Федерации.
в Черном море, в Крыму, 5-8 декабря были проведены широкомасштабные учения. Учения должны не только продемонстрировать нам и всему международному сообществу силу и превосходство РФ в Черноморском регионе, говорит представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицький в интервью Обозревателю.
Gazeta.ua выбрала интересные с интервью разведчика.
О Азовськом море
"Россия полностью контролирует Азовское море и способна в любой момент закрыть Керченский пролив - пропускать только тех, кого захочет. По сути, блокада Азовского моря уже есть".
О Черном море
"Гораздо сложнее России будет с Черным морем, на берегах которого расположены другие страны. В одностороннем порядке, как РФ действовала и действует с Азовским, с Черным морем ей не удастся" решить вопрос ". Морские конвенции, морское право. И немаловажный фактор - мощная поддержка Украины по факту вооруженной агрессии в районе Керченского пролива.
Россияне и тот же Путин видят эту реакцию мирового сообщества. Они понимают, что в случае дальнейших подобных агрессивных действий реакция тоже будет соответствующей".
О Крыме
"На сегодня Крымский полуостров - как непотопляемый авианосец. Он выполняет свою роль. Те же функции, что и во времена Союза".
О Херсонской области
"Захват объектов инфраструктуры в этом регионе Россия активно отрабатывала еще 2015-го. Именно по этой причине в Джанкое был размещен вертолетный полк. Сейчас там поставили дивизион комплекса С-400. Там находится батальонная тактическая группа, которая готова провести операции. Там же отрабатываются вопросы привлечения воздушно-десантных войск, которые могут быть переброшены на нашу территорию".
Ещё на эту тему:
Україна закликала заблокувати Twitter "МЗС Росії в Криму"
Оккупанты заявляют, что Крым в новогодние праздники посетило на 42% больше туристов, чем в прошлом году
Климпуш-Цинцадзе не виключає впровадження міжнародних санкцій проти РФ через агресію в Чорному морі
Подписан закон о прилегающей зоне Украины, расширяющий зону украинского контроля в Черном море
З початку окупації в Криму викрадено 44 людини - правозахисники
В оккупированном Крыму определили но не назвали оператора морских судов для торговли с Сирией
Рейтинги "глав" оккупированных Крыма и Севастополя снизились на 31% и 45% соответственно