ФСБ просит продлить срок содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин.

"Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства", - сказал адвокат, представляющий интересы Василия Сороки.

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