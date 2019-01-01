ФСБ просит продлить срок ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков
|17:15 10.01.2019
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|Крым
ФСБ просит продлить срок содержания под стражей задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин.
"Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства", - сказал адвокат, представляющий интересы Василия Сороки.
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