Росія відмовилась виконувати тимчасовий захід Європейського суду з прав людини, яким було зобов’язано російську владу надати належну медичну допомогу захопленим українським морякам внаслідок нападу на українські судна у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в коментарі журналістам після зустрічі представників влади з родичами 24 українських військовополонених моряків в Одесі.

«РФ відмовилась виконати рішення ЄСПЛ… Вони просто написали на сайті ФСБ, що все добре», - заявила вона, коментуючи ситуацію навколо захоплених Росією українських моряків.

За словами Денісової, Росія не виконує ні власне, ні міжнародне законодавство.

«Нам про це треба говорити щодня, щоб вони визнали наших моряків військовополоненими і діяли, згідно з Женевською конвенцією та іншими міжнародними конвенціями в цьому питанні», - додала Денісова.



