В России заявили, что не откажутся от самолета МС-21, несмотря на санкции

19:43 10.01.2019 0 комментариев Россия

Создание в России среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на американские санкции.

Об этом в четверг, 10 января, сообщили российские информагентства со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Юрия Борисова, передает DW.

"Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера. Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов ", - цитируют агентства слова одного из сотрудников аппарата.

Со своей стороны "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) заверила, что не откажется от использования композитных материалов в производстве самолета МС-21 из-за того, что компания "Аэрокомпозит" внесена в санкционные списки США. В заявлении компании говорится, что решение о включении "Аэрокомпозита" в эти списки обжалуется, к тому же в России имеются необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков.

"При поддержке Минпромторга осваивается вся цепочка производства композитных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации. В результате в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", - заявила корпорация.

В ОАК также отметили, что в настоящее время осуществляется развертывание серийного производства самолетов МС-21-300, и первые поставки самолетов для авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться уже в 2020 году.

Как сообщалось санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21



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