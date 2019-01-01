В Азербайджане и ряде европейских стран проходит общественная кампания в поддержку оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова, отбывающего наказание в тюрьме.

С начала января журналисты и блогеры поддерживают его при помощи хештега #FreeMehman. Митинги в поддержку Гусейнова, состоявшиеся 3 и 7 января в Баку, были разогнаны полицией, сообщает facenews.

Освободить Гусейнова также призвали в Совете Европы и МИД Франции. "Мы обеспокоены ситуацией вокруг журналиста и правозащитника Мехмана Гусейнова. Мы надеемся, что новое уголовное преследование в отношении него будет прекращено, и он будет освобожден", - заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

До ареста блогер Мехман Гусейнов был администратором популярной страницы в Facebook. Там размещались ролики и новости по социальным вопросам в Азербайджане, начиная от плохих условий труда и заканчивая недвижимостью госчиновников и их роскошного образа жизни. У его страницы было 300 тысяч подписчиков.

В 2017 году Гусейнов был приговорен к двум годам лишения свободы за клевету, после того как он заявил, что его избивали в полиции. За два месяца до окончания срока в отношении Гусейнова возбудили еще одно дело за то, что он якобы ударил тюремного охранника.

В знак протеста Гусейнов объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшилось. Однако 7 января в пенитенциарной службе Азербайджана заявили, что он завершил голодовку и "его здоровье в порядке". В последнем рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" Азербайджан занял 163-е место из 180.