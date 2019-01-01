В 2018 году морские порты Украины нарастили грузоперевалку почти на 2%
|18:33 10.01.2019
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|Украина
Морские порты Украины в 2018 году перевалили более 135 млн тонн грузов, что на 2,4 млн тонн, или на 1,8%, выше показателей 2017 года.
Об этом говорится в оперативной информации Министерства инфраструктуры, передает Укррудпром
Как сообщается, экспорт в портах составил 98,9 млн тонн, что на 383 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, импорт — 23,78 млн тонн (прирост на 3,36 млн тонн к показателям 2017 года).
Перевалка контейнеров в морпортах Украины за 2018 год составила 10,93 млн тонн (рост обработки контейнерных грузов на 11%).
Внутренние перевозки между морскими портами Украины составили 2,1 млн тонн, что на 14% (260 тыс. тонн) больше, чем в прошлом году.
На девяти объектах в морских портах продолжаются работы по дноуглублению, подготовлены к концессии два проекта в морских торговых портах “Ольвия” и “Херсон”
Количество судопроходов по Днепру составило 16,39 тыс., что на 11% больше по сравнению с показателями прошлого года. В целом в 2018 году по реке было перевезено около 10 млн тонн грузов.
Как сообщалось, морские порты Украины в 2017 году перевалили 132,9 млн тонн грузов, что на 0,9% выше показателей 2016 года.
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Грузооборот порта «Усть-Дунайск» (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 3,6% - до 50,2 тыс. тонн
Грузооборот Бердянского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года году снизился на 24% - до 1,70 млн тонн
Грузооборот Измаильского порта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 5,8% - до 4,33 млн тонн
Грузооборот Херсонского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 8,4% - до 2,71 млн тонн
Грузооборот Мариупольского морпорта (Украина) за 11 месяцев 2018 года снизился на 9,1% - до 5,39 млн тонн
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