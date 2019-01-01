Оккупационніе власти Крыма планирует в ближайшие три года установить 150 новых постов охраны на автостанциях и в портах аннексированного полуострова, мотивируя это борьбой с терроризмом.

Об этом говорится в программе развития транспортного комплекса оккупированного Крыма на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением "правительства" Крыма, передает QHA.

Потратить на это из крымского бюджета планируется более 2 млрд руб. Только в текущем году "на обеспечение безопасности на транспортном комплексе" будет выделено около 1,4 млрд руб. субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями.

Расходы на "антитеррор" в программе развития крымской транспортной отрасли составляют существенную долю. Общий объем финансирования программы составляет около 17 млрд руб., из которых 2 млрд руб. будет направлено на предотвращение возможных терактов.

На территории Кріма расположено 4 морских торговых порта (Евпаторийский, Керченский, Феодосийский, Ялтинский), Керченский морской рыбный порт и Керченская паромная переправа. Кроме того, в Крыму насчитывается 59 автостанций и 3 автовокзала. Таким образом, количество постов охраны, которые планируется установить, почти вдвое превышает численность имеющихся транспортных объектов.

После аннексии Крыма, оккупационная власть проводит на полуострове различные ограничительные мероприятия, мотивируя это необходимостью борьбы с терроризмом. К примеру, устанавливаются многочисленные металлические ограждения вокруг автостанций, а при проведении многих массовых мероприятий людей заставляют проходить через металлодетекторы.