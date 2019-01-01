Вхід до Чорного моря десантного корабля ВМС США став відповіддю на захоплення в полон Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

Про це заявив капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах, передає УНІАН з посиланням на «Обозреватель».

За його словами, США та інші країни НАТО мають намір не допустити повторення подібних інцидентів.

"Цього треба було очікувати після того, як російські кораблі протаранили український буксир", – підкреслив американський офіцер.

"Туди збирається американський десантний корабель з морськими піхотинцями на борту. Ці кораблі самі не ходять, у нас кораблі ходять з ескадрою. Тому туди зайдуть кораблі, які будуть його охороняти. Це робиться тому, що українські кораблі будуть намагатися пройти через протоку ще раз", – пояснив він.

На думку Табаха, президент РФ Володимир Путін "вже і сам не радий всьому, що відбувається".

"Американський військовий корабель вони таранити не будуть, також і турецький, і інші кораблі, по-моєму, норвезькі, які там перебувають. Вони не будуть їх таранити, а тільки будуть йти за ними, "робити тінь"... Росія розуміє – у неї немає достатньо морської сили, щоб потопити або напасти на натівські кораблі", – заявив військовий.

Як зазначив американський офіцер, Україна і Росія "існують не у вакуумі", тому до Чорноморського басейну будуть заходити кораблі інших країн, зокрема НАТО.

Також Табах зазначив, що російський есмінець "Сєвєроморськ", котрий також зайшов до Чорного моря, належить до класу найсильніших військових кораблів, які є у Росії.

"Коли військові проводять якісь маневри, це завжди небезпечно для оточення, це небезпечна зброя", – додав він.



