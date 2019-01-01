В «Верховном суде» оккупированного Крыма заслушали свидетеля обвинения в «деле Таблиги Джамаат».

В ходе заседания был допрошен свидетель обвинения — оперативный сотрудник ФСБ, сообщает ATR со ссылкой на«Крымскую солидарность».

«Свидетелем со стороны обвинения выступает сотрудник силовых структур. Он говорит, что организация «Таблиги Джамаат», которая в России запрещена с 2009 года, якобы ведет «вербовку» новых людей. Фигуранта «дела» Рената Сулейманова сотрудник называет «лидером» организации», — сообщает «Крымская солидарность».

Кроме этого, «суд» заслушал показания фигуранта Рената Сулейманова, который подтвердил, что весной и осенью 2016 года они проводили собрания, но он отрицает их конспиративный характер. Также он пояснил, идеологию «Таблиги Джамаат» он разделяет в части работы по призыву людей к исламу, а в части «оправдания террористической и экстремистской деятельности» — он не знал и не поддерживает.

Также сегодня были изучены материалы дела в части вещественных доказательств, в том числе запрещенной в РФ литературы.

Следующее заседание в «деле Таблиги Джамаат» назначено на 14 января в 10:30.

Напомним, 2 октября в селе Мельничное Белогорского района и в пгт. Молодежное под Симферополем российские силовики провели обыски в домах крымских татар. После обысков были задержаны Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов, Сейран Мустафаев и Талят Абдурахманов. Их увезли в Управление ФСБ РФ, где продержали до вечера. Четверо задержанных провели ночь в Изоляторе временного содержания (ИВС).

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ РФ по Крыму после задержания заявило, что ведомство «разоблачило в Крыму экстремистов из организации «Таблиги Джамаат».