Российские тюремщики отобрали у Бекирова протез и костыли, лишив его возможности передвигаться

19:19 10.01.2019 0 комментариев Крым

У находящегося в СИЗО в оккупированном Симферополе активиста Эдема Бекирова российские тюремщики отобрали протез и костыли. Теперь инвалид I группы с ампутированной ногой практически не передвигается.

Об этом в эфире телеканала ATR рассказала его дочь Элеонора Бекирова, пишут Факты.

«Перевязочный материал мы ему передали. Но вы же представляете, что такое камера, что такое спецблок. Раньше каждое утро отца начиналось с того, что он кварцует свою комнату, все марли для перевязки мы ему проглаживали. Сейчас всего этого там нет. Мало того, у него еще забрали протез и костыли. Он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Руслан Трубач, который также находится с ним в камере, ему помогает. Спасибо ему огромное», — сказала Бекирова.

Как известно, Эдем Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Напомним, крымского татарина Эдема Бекирова задержали 12 декабря 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию Крыма.

Несмотря на несколько серьезных диагнозов, мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Оккупанты обвиняют Бекирова в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия и боеприпасов.

В четверг, 10 января, в Симферополе назначен суд в деле Эдема Бекирова. «Верховный суд» оккупированного Крыма должен рассмотреть апелляцию на арест крымскотатарского активиста. Защита, ссылаясь на состояние его здоровья, просит изменить меру пресечения на домашний арест.

Вчера, 9 января, дочери Эдема Бекирова Элеоноре через адвоката сообщили о его скорой кончине.



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