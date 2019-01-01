Україна закликала заблокувати Twitter "МЗС Росії в Криму"

16:55 10.01.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України закликало службу підтримки соціальної мережі Twitter заблокувати аккаунт дипвідомства Росії в окупованому Криму.

Про це йдеться в повідомленні українського МЗС в соцмережі, передає УНН.

"Ми відправили офіційну скаргу в службу підтримки Twitter. Абсолютно неприпустимо ставити так званому МЗС Росії в окупованому Криму блакитну галочку!", - сказано в повідомленні.

У міністерстві в черговий раз підкреслили, що Росія незаконно анексувала Крим, мілітаризована його і чинить грубі порушення прав людини на півострові.

"Twitter повинен заблокувати цей аккаунт!", - закликали українські дипломати.

Відзначимо, блакитна галочка - це значок, який використовується веб-сайтами соціальних мереж, щоб візуально вказати, що обліковий запис справжній.



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