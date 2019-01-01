Україна закликала заблокувати Twitter "МЗС Росії в Криму"
|16:55 10.01.2019
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|Крым
Міністерство закордонних справ України закликало службу підтримки соціальної мережі Twitter заблокувати аккаунт дипвідомства Росії в окупованому Криму.
Про це йдеться в повідомленні українського МЗС в соцмережі, передає УНН.
"Ми відправили офіційну скаргу в службу підтримки Twitter. Абсолютно неприпустимо ставити так званому МЗС Росії в окупованому Криму блакитну галочку!", - сказано в повідомленні.
У міністерстві в черговий раз підкреслили, що Росія незаконно анексувала Крим, мілітаризована його і чинить грубі порушення прав людини на півострові.
"Twitter повинен заблокувати цей аккаунт!", - закликали українські дипломати.
Відзначимо, блакитна галочка - це значок, який використовується веб-сайтами соціальних мереж, щоб візуально вказати, що обліковий запис справжній.
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