Россия будет задерживать "нарушителей" в Керченском проливе "в прямом эфире"

16:38 10.01.2019 0 комментариев Крым


Россия, которая недавно напала на украинские корабли в Азовском море и захватила в плен моряков, снова будет любыми способами останавливать все суда, по ее мнению, незаконно проходящие по Керченскому проливу.
 
Об этом заявил член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает "24 канал" со ссылкой на российский источник, передает Информационное Сопротивление.
 
По его словам, Россия будет задерживать "нарушителей" границы "в прямом эфире" независимо от национальности.
 
"Никаких сенсаций, никакой бравады не будет. Пограничники соответствии с российским законодательством обеспечивают границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы какие-то другие национальности - они все являются в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы. Все это, исходя из сложившейся ситуации, увидят в прямом эфире", - заявил представитель РФ.
 
Кроме того, российский сенатор добавил, что РФ будет контролировать ситуацию вблизи Керченского пролива беспилотниками и техническими средствами.
 
Заявление Клинцевич сделал в ответ на слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко.
Накануне он отметил, что Украине необходимо при поддержке своих западных партнеров продолжать попытки прохода военных кораблей через Керченский пролив.
 
"Здесь есть два варианта. Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выходки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда. Честно говоря, именно так и было, и косвенно Путин подтвердил это на итоговой пресс-конференции. Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России", - отметил Романенко.
 
По его словам, новые попытки прохода нужно осуществлять с установкой видео и аудиосредств контроля, и транслировать все переговоры с российскими структурами, начиная с выхода из Одессы.

 



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