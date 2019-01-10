У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін

16:14 10.01.2019 0 комментариев Греция

Грецька влада заборонила демонстрації на час візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Афін.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AP.

Меркель прибуває до Афін у другій половині дня у четвер, 10 січня, для зустрічі з прем’єр-міністром Алексісом Ципрасом та іншими урядовцями.

На час візиту, який завершується у другій половині дня п’ятниці, поліція розгорнула в Афінах 2 тисячі офіцерів, гелікоптер і безпілотники.

Протягом цього періоду заборонені марші і збори груп людей в більшій частині центру Афін, а також в передмістях.

У заборонену для демонстрацій зону увійшли Афінський міжнародний аеропорт, район, в якому під час візиту буде проживати Меркель, північні райони Афін, де в п'ятницю канцлерка Німеччини збирається відвідати резиденцію німецького посла.

Німеччина була одним з найбільших кредиторів Греції в рамках програм допомоги під час фінансової кризи, разом з тим Берлін найактивніше тиснув на Афіни з метою впровадження заходів жорсткої економії.



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