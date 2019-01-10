У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
|16:14 10.01.2019
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|Греция
Грецька влада заборонила демонстрації на час візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Афін.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AP.
Меркель прибуває до Афін у другій половині дня у четвер, 10 січня, для зустрічі з прем’єр-міністром Алексісом Ципрасом та іншими урядовцями.
На час візиту, який завершується у другій половині дня п’ятниці, поліція розгорнула в Афінах 2 тисячі офіцерів, гелікоптер і безпілотники.
Протягом цього періоду заборонені марші і збори груп людей в більшій частині центру Афін, а також в передмістях.
У заборонену для демонстрацій зону увійшли Афінський міжнародний аеропорт, район, в якому під час візиту буде проживати Меркель, північні райони Афін, де в п'ятницю канцлерка Німеччини збирається відвідати резиденцію німецького посла.
Німеччина була одним з найбільших кредиторів Греції в рамках програм допомоги під час фінансової кризи, разом з тим Берлін найактивніше тиснув на Афіни з метою впровадження заходів жорсткої економії.
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