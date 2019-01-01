Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угрозы со стороны Российской Федерации (РФ) на сухопутной границе и на Азове до сих пор сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Полторака "Урядовому курьеру".

Также, по словам Поторака, РФ сосредоточила мощную группировку войск в оккупированном Крыму.

"До сих пор есть огромные угрозы со стороны Российской Федерации на сухопутной границе и на Азове, сосредоточена мощная группировка ее войск в оккупированном Крыму", - сказал он.

Полторак отметил, что для Украины было неожиданным открытое нападение РФ на военные корабли в нейтральных водах 25 ноября. Он также выразил убеждение, что Россия ждала, что украинские моряки откроют огонь в ответ, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии.

"Для этого (начала масштабной агрессии, - ред.) она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе с Украиной. Наши моряки действовали, не нарушая ни одной конвенции или международного договора. А военное положение стало средством защиты страны от возможного дальнейшего вторжения", - отметил он.

Как сообщалось, Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина не позволит Российской Федерации решать, как Киеву использовать Азовское море.