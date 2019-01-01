Європейський Союз очікує негайного звільнення незаконно затриманих Росією громадян України Павла Гриба і Едема Бекірова, а також вимагає надати їм необхідний медичний догляд.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич, передає УНН.

"Павло Гриб, інвалід, 20-річний громадянин України, був викрадений 24 серпня 2017 року в Білорусі і затриманий російськими властями без будь-яких чітких звинувачень. Європейський Союз очікує його негайного звільнення і надання доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує" , - йдеться в повідомленні Косьянчич.

Вона підкреслила, що українські лікарі повинні мати можливість бачитися з Грибом, поки той залишається в ув'язненні, як того вимагає недавня постанова Європейського суду з прав людини.

"Кримськотатарський активіст Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року за в'їзді на Кримський півострів, незаконно анексуваний Росією. Бекіров також потребує щоденної медичної допомоги, враховуючи стан його здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без зволікання і отримає доступ до невідкладної і належної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар підкреслила, що всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Росії, а також екіпаж суден, захоплений Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені.

"Міжнародним спостерігачам за дотримання прав людини повинен бути наданий повний, вільний і безперешкодний доступ на Кримський півострів. Європейський Союз як і раніше відданний повній реалізації своєї політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - додала Косьянчич.



Нагадаємо, вчора доньці затриманого на кордоні Криму активіста Бекирова передали, що він при смерті

