Євросоюз закликав Росію звільнити українців Гриба та Бекірова

15:26 10.01.2019 0 комментариев Крым

Європейський Союз очікує негайного звільнення незаконно затриманих Росією громадян України Павла Гриба і Едема Бекірова, а також вимагає надати їм необхідний медичний догляд.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич, передає УНН.

"Павло Гриб, інвалід, 20-річний громадянин України, був викрадений 24 серпня 2017 року в Білорусі і затриманий російськими властями без будь-яких чітких звинувачень. Європейський Союз очікує його негайного звільнення і надання доступу до спеціального медичного лікування, якого він потребує" , - йдеться в повідомленні Косьянчич.

Вона підкреслила, що українські лікарі повинні мати можливість бачитися з Грибом, поки той залишається в ув'язненні, як того вимагає недавня постанова Європейського суду з прав людини.

"Кримськотатарський активіст Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року за в'їзді на Кримський півострів, незаконно анексуваний Росією. Бекіров також потребує щоденної медичної допомоги, враховуючи стан його здоров'я. Ми очікуємо, що він буде звільнений без зволікання і отримає доступ до невідкладної і належної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар підкреслила, що всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Росії, а також екіпаж суден, захоплений Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені.

"Міжнародним спостерігачам за дотримання прав людини повинен бути наданий повний, вільний і безперешкодний доступ на Кримський півострів. Європейський Союз як і раніше відданний повній реалізації своєї політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", - додала Косьянчич.


Нагадаємо, вчора доньці затриманого на кордоні Криму активіста Бекирова передали, що він при смерті
 



Ещё на эту тему:

08:48 10.01.2019
Політв'язня українця Клиха повернули з лікарні Челябінська до в’язниці без діагнозу
08:24 10.01.2019
Політв'язня Панова етапують у російський Омськ
14:29 09.01.2019
В 2018 году в оккупированном Крыму по политическим мотивам арестовано 37 человек
11:55 09.01.2019
Умовно-дострокове звільнення Балуха буде розглянуте наприкінці січня
10:07 09.01.2019
Причиною госпіталізації фігуранта "справи Веджіє Кашка" стала внутрішня кровотеча
08:01 09.01.2019
Керченский «суд» рассмотрит ходатайство об УДО Владимира Балуха
19:26 08.01.2019
Володимир Балух привітав митрополита Київського і Всієї України Епіфанія з наданням автокефалії Православній церкві України
17:30 28.12.2018
Російська правозахисниця розповіла про умови утримання Сенцова в колонії
15:59 27.12.2018
Політв'язня Кольченка переводять у штрафний ізолятор з профілактичною метою
20:37 21.12.2018
Адвокат отреагировал на планы тюремщиков "привлечь" Сенцова к труду
17:10 21.12.2018
Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января. Кремль готов, но на своих условиях
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
Все новости страны
Греция Греция
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
14:36 10.01.2019
Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
11:35 10.01.2019
Морякам севшего на мель сухогруза Surov несколько месяцев не платили зарплату
10:43 10.01.2019
Санкции махнули «черным крылом»: российские авиастроители остались без импортных композитов
10:21 10.01.2019
ВМФ РФ планирует закупить батискафы для выполнения специальных операций Черноморским флотом России
Все новости страны
Румыния Румыния
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
08:43 09.01.2019
Екс-глава румунського Управління по боротьбі з корупцією подала позов до ЄСПЛ
Все новости страны
Турция Турция
12:55 10.01.2019
Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
Все новости страны
Украина Украина
16:55 10.01.2019
Україна закликала заблокувати Twitter "МЗС Росії в Криму"
16:38 10.01.2019
Россия будет задерживать "нарушителей" в Керченском проливе "в прямом эфире"
15:51 10.01.2019
Угрозы со стороны РФ на сухопутной границе и на Азове сохраняются
15:44 10.01.2019
Путін "вже і сам не радий": офіцер США розповів про плани НАТО у Чорному морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс