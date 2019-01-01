Що намислили російські стратеги, ми можемо лише здогадуватися. Але цих здогадок може бути кілька.

Між іншим, фрегат російського Північного флоту "Североморск", який увійшов в Чорне море, був до 90-х років "Маршалом Буденним", "Маршалом Жуковим", а потім навіть "Сімферополем". Дечому у росіян можна вчитися – як змінювати інформаційний контекст, цитує Новое Время Богдана Яременко екс-генконсул України у Стамбулі, голова управління "Майдан закордонних справ".

Після кризи 25 листопада українське суспільство "заведене" військово-морською темою, а тому сьогодні ЗМІ цікавляться, що би це могло означати? Як зазначав Андрій Клименко, який давно займається проходами військових суден різних країн чорноморських проток, "Североморск" є одним з найкращих бойових кораблів росіян. Він постійно в походах, на навчаннях і тому подібне. У свій нинішній похід "Североморск" вийшов ще в липні минулого року.

Що намислили російські стратеги, ми можемо лише здогадуватися. Але цих здогадок може бути кілька.

Захід корабля є частиною "робочої програми". Він давно у плаванні і можуть існувати якогось роду технічні причини зайти в найближчу військово-морську базу для вирішення питань, які не можуть бути вирішеними поза територією Росії. Ну, там якийсь ремонт, часткова зміна екіпажу, поповнення запасів чогось, часткове переоснащення і т.д.

Але навіть якщо демонстративності в діях росіян за їх задумом не було, ситуація виглядає трохи інакше.

Впродовж останніх тижнів кораблі держав НАТО в Чорному морі були, і є. Звичайно ж ці візити є відповіддю на розширення російської агресії. Але НАТО лише демонструє свою присутність, інтерес, вивчають можливий театр воєнних дій. Клас їхніх кораблів є радше сигналом "я не здамся без бою", ніж провокацією цієї битви.

Росіяни відповідають чітко: ми готові до подальшої ескалації. Ми теж маємо чим розширювати свою присутність. І наші наміри більш рішучі, ніж у НАТО: ми готові до бою, і маємо чим вести цей бій.

Думаю, що "Североморск" підтверджує висновок "Майдану закордонних справ", що для Росії принципово закріпити повну військову домінацію в чорноморському басейні, вона готується до подальшої конфронтації та ескалації.

Звичайно, такі жести робляться, перш за все, в сторону НАТО: зважте, хлопці, наскільки далеко ви готові зайти, і чи здатні ви з огляду на наявну політичну волю і ресурси зайти далі за нас? Така російська логіка поведінки цілком сприймалась президентом Обамою, який був переконаний, що США не повинні втягуватися у збройний конфлікт в Україні, бо США має менше за Росію ресурсів, які готова вкласти в цю ситуацію.

Є це сигналом і для наших гарячих голів, які готові повторити спробу проходу через Керченську протоку кораблями ВМСУ. В період новорічних і різдвяних свят блокада Азовського моря відбувалась переважно через кліматичні причини. Росіяни просять не розслаблятися. Все лише починається.

Ми це знаємо. Але чи готові?