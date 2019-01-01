Передачу оружия Украине Канада считает "инвестицией в коллективную безопасность"

14:11 10.01.2019 0 комментариев Украина

В 2019 году Украина надеется получить первую партию канадских снайперских винтовок.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

“Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, которые сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину”, - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что необходимо искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой”. “Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже в скором времени увидеть первые практические результаты сотрудничества”, - отметил посол.

Как известно, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украины. Впервые информация о якобы готовящемся к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом, однако, этого до сих пор не произошло.



Ещё на эту тему:

19:00 28.12.2018
Україна ставить перед собою завдання створити мобільний протикорабельний комплекс
12:33 20.12.2018
Кабмин анонсував контракт для виробництва крилатої ракети "Нептун"
19:39 10.12.2018
«Кузня на Рибальському» готова щомісяця здавати новий Кентавр / Фото
17:29 05.12.2018
В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун" / Фото
15:22 30.11.2018
ЗСУ у грудні проведуть пуски з модернізованих ЗРК С-125-2Д1 по морських та надводних цілях
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
20:28 19.11.2018
Украина подтвердила получение предложения от США по фрегатам Oliver Hazard Perry / Фото
16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
13:04 14.11.2018
Минобороны Украины опровергло информацию о закупке для ВСУ турецких БПЛА Bayrаktar TB-2
15:03 06.11.2018
Україна купує турецькі ударні БПЛА / Фото / Відео
13:55 20.09.2018
ВМС: Перший український військовий катер «Кентавр» перебазується до Одеси
10:20 20.09.2018
В Украине приступили к испытанию БТР, модернизированного по стандартам НАТО / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:31 04.01.2019
Обнародован прогнозируемый объем добычи нефти на сухопутных месторождениях Азербайджана в 2019 г
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
Все новости страны
Армения Армения
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
Все новости страны
Болгария Болгария
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
08:27 08.01.2019
Болгарського бізнесмена обвинувачують у лобіюванні інтересів РФ
15:31 04.01.2019
Все больше россиян продают свою недвижимость в Болгарии
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
Все новости страны
Греция Греция
16:14 10.01.2019
У Греції заборонили мітингувати під час візиту Меркель до Афін
12:32 09.01.2019
Снігопад паралізував дорожній рух в Афінах / Відео
09:55 08.01.2019
У Греції оголошено режим надзвичайного стану через негоду
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
17:01 27.12.2018
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
13:45 10.01.2019
Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
11:33 09.01.2019
Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российских войск из Молдовы
11:01 30.12.2018
Кишинев и Тирасполь продлили соглашение о железнодорожном сообщении
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
14:36 10.01.2019
Лукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении
11:35 10.01.2019
Морякам севшего на мель сухогруза Surov несколько месяцев не платили зарплату
10:43 10.01.2019
Санкции махнули «черным крылом»: российские авиастроители остались без импортных композитов
10:21 10.01.2019
ВМФ РФ планирует закупить батискафы для выполнения специальных операций Черноморским флотом России
Все новости страны
Румыния Румыния
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
18:00 09.01.2019
Виконуюча обов'язки голови антикорупційного управління Румунії подала у відставку
14:03 09.01.2019
Минобороны Румынии просит отменить указ о продлении мандата главы генштаба
08:43 09.01.2019
Екс-глава румунського Управління по боротьбі з корупцією подала позов до ЄСПЛ
Все новости страны
Турция Турция
12:55 10.01.2019
Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
12:55 08.01.2019
Турция закрыла на неопределенное время Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости
Все новости страны
Украина Украина
17:15 10.01.2019
ФСБ просит продлить срок ареста задержанных в Керченском проливе украинских моряков
16:55 10.01.2019
Україна закликала заблокувати Twitter "МЗС Росії в Криму"
16:38 10.01.2019
Россия будет задерживать "нарушителей" в Керченском проливе "в прямом эфире"
15:51 10.01.2019
Угрозы со стороны РФ на сухопутной границе и на Азове сохраняются
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс