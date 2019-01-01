В 2019 году Украина надеется получить первую партию канадских снайперских винтовок.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

“Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, которые сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину”, - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что необходимо искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой”. “Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже в скором времени увидеть первые практические результаты сотрудничества”, - отметил посол.

Как известно, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украины. Впервые информация о якобы готовящемся к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом, однако, этого до сих пор не произошло.