Санкції РФ проти України "вдарили" по Молдові
|13:45 10.01.2019
|0 комментариев
|Молдова
Запроваджені урядом Росії економічні санкції проти України призведуть до скорочення поставок у РФ промислових товарів з Придністровського регіону Молдови.
А це в свою чергу - до практичного анулювання домовленостей президента Молдови Ігоря Додона з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Укрінформ.
Як зазначають економічні експерти, постанова уряду РФ про заборону на ввезення в Росію «товарів, країною походження чи країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України» вдарить по промислових підприємствах, розташованих на території невизнаного Придністров'я, що призведе до втрати близько 13-ти мільйонів доларів.
Також рішення уряду Росії вдарить і по передвиборчих домовленостях між президентом Молдови Ігорем Додоном і президентом РФ Володимиром Путіним про скасування на півроку мита на імпорт плодоовочевої продукції з Молдови.
Практично, постанова уряду РФ від 29 грудня 2018 року блокує основний канал молдавського експорту в Росію. Про обсяг втрат, яких зазнає сама Молдова, експерти поки що мовчать.
Ещё на эту тему:
Новые санкции РФ затронут 360 компаний и более 50 физлиц Украины
Российские предприниматели предложили требовать возмещение ущерба от исполнителей санкций США
Из-за контрсанкций в России поднимуться цены на товары
В России в ответ на санкции предлагают заблокировать Booking.com
Госдума России приняла закон о контрсанкциях
Депутаты после критики бизнеса перенесли рассмотрение законопроекта о наказании за содействие санкциям
Российские олигархи выступили против законопроекта о контрсанкциях
Минюст России объявил первых СМИ-иноагентов
Россия ответила на западные санкции