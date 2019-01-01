Запроваджені урядом Росії економічні санкції проти України призведуть до скорочення поставок у РФ промислових товарів з Придністровського регіону Молдови.

А це в свою чергу - до практичного анулювання домовленостей президента Молдови Ігоря Додона з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Укрінформ.

Як зазначають економічні експерти, постанова уряду РФ про заборону на ввезення в Росію «товарів, країною походження чи країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України» вдарить по промислових підприємствах, розташованих на території невизнаного Придністров'я, що призведе до втрати близько 13-ти мільйонів доларів.

Також рішення уряду Росії вдарить і по передвиборчих домовленостях між президентом Молдови Ігорем Додоном і президентом РФ Володимиром Путіним про скасування на півроку мита на імпорт плодоовочевої продукції з Молдови.

Практично, постанова уряду РФ від 29 грудня 2018 року блокує основний канал молдавського експорту в Росію. Про обсяг втрат, яких зазнає сама Молдова, експерти поки що мовчать.