Корабельный авиаполк Северного флота прилетит в оккупированный Крым на учения
|13:21 10.01.2019
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|Крым
Отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) Северного флота в полном составе перебазируется на аэродром Саки для выполнения взлетов с наземного имитатора палубы авианосца.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, передает Крыминформ.
«Перелет в Крым полка, на вооружении которого находятся истребители МиГ-29КР/КУБР, ожидается в конце февраля – начале марта», – сообщил источник.
По его словам, пилоты будут проходить обучение на имитаторе палубы «Нитка» (наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный). В 2016 году на комплексе тренировались летчики 279-го ОКИАП на самолетах Су-30 и Су-25УТГ перед дальним походом тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» к берегам Сирии.
Ранее сообщалось, что в Черное море вошел боевой корабль Северного флота России.
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск", полгода находившийся в дальнем плавании, в четверг, 10 января, зашел в оккупированный Севастополь.
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