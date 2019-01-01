Отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) Северного флота в полном составе перебазируется на аэродром Саки для выполнения взлетов с наземного имитатора палубы авианосца.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, передает Крыминформ.

«Перелет в Крым полка, на вооружении которого находятся истребители МиГ-29КР/КУБР, ожидается в конце февраля – начале марта», – сообщил источник.

По его словам, пилоты будут проходить обучение на имитаторе палубы «Нитка» (наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный). В 2016 году на комплексе тренировались летчики 279-го ОКИАП на самолетах Су-30 и Су-25УТГ перед дальним походом тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» к берегам Сирии.

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