Вчера, 9 января 2019 заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмета Гюльдере.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня украинского-турецких отношений, в частности пути укрепления стратегического партнерства и активизации взаимодействия на международной арене, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, содействие росту числа туристов с обеих сторон.

Василий Боднар выразил благодарность за непоколебимую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения о назначении новых руководителей 25 турецких дипломатических миссий за рубежом, в том числе в Украине.