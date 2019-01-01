Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине
|12:55 10.01.2019
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|Турция
Вчера, 9 января 2019 заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмета Гюльдере.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня украинского-турецких отношений, в частности пути укрепления стратегического партнерства и активизации взаимодействия на международной арене, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, содействие росту числа туристов с обеих сторон.
Василий Боднар выразил благодарность за непоколебимую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжения о назначении новых руководителей 25 турецких дипломатических миссий за рубежом, в том числе в Украине.
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